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В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Рекордные 66,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 800 человек с COVID-19 скончались, сообщает... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:44
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

13:44 11.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рекордные 66,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 800 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 66 627 случаев заражения, 802 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.
Днем ранее эти показатели составляли рекордные 63 247 случаев заражения и 990 летальных исходов.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 184 722 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 134 тысяч человек. Выздоровели более 983 тысяч заразившихся.
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Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12,5 миллиона заразившихся и более 560 тысяч летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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