В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рекордные 66,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в Рекордные 66,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США , еще более 800 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 66 627 случаев заражения, 802 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Днем ранее эти показатели составляли рекордные 63 247 случаев заражения и 990 летальных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 184 722 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 134 тысяч человек. Выздоровели более 983 тысяч заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12,5 миллиона заразившихся и более 560 тысяч летальных исходов.