Аэропорт в Новосибирске готов возобновить международные рейсы

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Новосибирский аэропорт Толмачево готов к возобновлению регулярных международных авиарейсов и уведомил об этом Росавиацию, сообщил РИА Новости в субботу представитель авиаузла.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полеты. Как сообщила Росавиация, рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов.
"Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) готов к работе при возобновлении регулярных международных пассажирских перевозок. Все мероприятия, необходимые для безопасного функционирования авиатранспортного сообщения в условиях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выполняются в полном объеме в соответствии с методическими указаниями министерства транспорта РФ", - сказал собеседник агентства.
Представитель авиаузла отметил, что аэропорт направил соответствующее уведомление в Росавиацию.
На текущий момент Толмачево обеспечивает организацию работы по вывозу граждан России из иностранных государств по разовым разрешениям (вывозным рейсам – ред.) с соблюдением всех требований, отметили в аэропорту.