Аэропорт в Новосибирске готов возобновить международные рейсы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полеты. Как сообщила Росавиация, рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов.