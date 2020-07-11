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Аэропорт в Новосибирске готов возобновить международные рейсы
Новосибирский аэропорт Толмачево готов к возобновлению регулярных международных авиарейсов и уведомил об этом Росавиацию, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:41
толмачево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новосибирск
общество
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РИА Новости
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толмачево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирск, общество

Аэропорт в Новосибирске готов возобновить международные рейсы

13:41 11.07.2020
633
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Аэропорт Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Толмачево" в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Новосибирский аэропорт Толмачево готов к возобновлению регулярных международных авиарейсов и уведомил об этом Росавиацию, сообщил РИА Новости в субботу представитель авиаузла.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полеты. Как сообщила Росавиация, рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов.
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"Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) готов к работе при возобновлении регулярных международных пассажирских перевозок. Все мероприятия, необходимые для безопасного функционирования авиатранспортного сообщения в условиях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выполняются в полном объеме в соответствии с методическими указаниями министерства транспорта РФ", - сказал собеседник агентства.
Представитель авиаузла отметил, что аэропорт направил соответствующее уведомление в Росавиацию.
На текущий момент Толмачево обеспечивает организацию работы по вывозу граждан России из иностранных государств по разовым разрешениям (вывозным рейсам – ред.) с соблюдением всех требований, отметили в аэропорту.
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Толмачево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)НовосибирскОбщество
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