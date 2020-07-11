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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574209930.html
В ЛНР умер один пациент с коронавирусом
Число скончавшихся пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 14, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР умер один пациент с коронавирусом

13:40 11.07.2020
313
© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 14, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 11 июля в республике были выявлены 568 человек с COVID-19. Также в ведомстве ранее сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
13:23Распространение нового коронавируса
В ЛНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
"Зарегистрирован один летальный случай (за сутки - ред.)", - сообщил представитель пресс-службы министерства.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 482 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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