https://ria.ru/20200711/1574209930.html
В ЛНР умер один пациент с коронавирусом
Число скончавшихся пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 14, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:40
2020-07-11T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574209282.html
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303689_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_7066cc397a110673539109c88950c7ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире