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Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
В перуанском городе Лима собака уже несколько дней находится у больницы. Медработники предположили, что пес ждет хозяина, госпитализированного с COVID-19. Врачи сами дали животному кличку Фиру и отзываются о нем, как о преданном питомце с "благородным характером". Пса регулярно подкармливают и заботятся о нем.
2020-07-11T13:39
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Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
2020-07-11T13:39
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видео, коронавирус covid-19, видео
Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
В перуанском городе Лима собака уже несколько дней находится у больницы. Медработники предположили, что пес ждет хозяина, госпитализированного с COVID-19. Врачи сами дали животному кличку Фиру и отзываются о нем, как о преданном питомце с "благородным характером". Пса регулярно подкармливают и заботятся о нем.
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Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы

13:39 11.07.2020
925
В перуанском городе Лима собака уже несколько дней находится у больницы. Медработники предположили, что пес ждет хозяина, госпитализированного с COVID-19. Врачи сами дали животному кличку Фиру и отзываются о нем, как о преданном питомце с "благородным характером". Пса регулярно подкармливают и заботятся о нем.
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