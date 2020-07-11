Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы

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В перуанском городе Лима собака уже несколько дней находится у больницы. Медработники предположили, что пес ждет хозяина, госпитализированного с COVID-19. Врачи сами дали животному кличку Фиру и отзываются о нем, как о преданном питомце с "благородным характером". Пса регулярно подкармливают и заботятся о нем.