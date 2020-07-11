https://ria.ru/20200711/1574209834.html
Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
В перуанском городе Лима собака уже несколько дней находится у больницы. Медработники предположили, что пес ждет хозяина, госпитализированного с COVID-19. Врачи сами дали животному кличку Фиру и отзываются о нем, как о преданном питомце с "благородным характером". Пса регулярно подкармливают и заботятся о нем.
2020-07-11T13:39
2020-07-11T13:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
2020-07-11T13:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
В перуанском городе Лима собака уже несколько дней находится у больницы. Медработники предположили, что пес ждет хозяина, госпитализированного с COVID-19. Врачи сами дали животному кличку Фиру и отзываются о нем, как о преданном питомце с "благородным характером". Пса регулярно подкармливают и заботятся о нем.
2020-07-11T13:39
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PT0M47S
Как Хатико: верный пес ждет заболевшего коронавирусом хозяина у больницы
В перуанском городе Лима собака уже несколько дней находится у больницы. Медработники предположили, что пес ждет хозяина, госпитализированного с COVID-19. Врачи сами дали животному кличку Фиру и отзываются о нем, как о преданном питомце с "благородным характером". Пса регулярно подкармливают и заботятся о нем.