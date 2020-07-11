В Генпрокуратуре рассказали о данных по гибели группы Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале, сообщил журналистам в субботу заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее.

"Мы применяли научные, юридические, технические, технологические знания. В 1959 году не было таких разработок. Но тех данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы через 60 лет, используя уже новые технологии, ответить точно и наиболее вероятно на вопрос, что же произошло с группой Игоря Дятлова", - сказал Курьяков.