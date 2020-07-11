https://ria.ru/20200711/1574209781.html
В Генпрокуратуре рассказали о данных по гибели группы Дятлова
Данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале, сообщил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:37
2020-07-11T13:37
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале, сообщил журналистам в субботу заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
Ранее Генпрокуратура
объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС
.
Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее.
"Мы применяли научные, юридические, технические, технологические знания. В 1959 году не было таких разработок. Но тех данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы через 60 лет, используя уже новые технологии, ответить точно и наиболее вероятно на вопрос, что же произошло с группой Игоря Дятлова", - сказал Курьяков.