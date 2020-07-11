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Число жертв коронавируса во Владимирской области выросло до 88
Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 86 до 88, выздоровели почти 3,8... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область

Число жертв коронавируса во Владимирской области выросло до 88

13:35 11.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 86 до 88, выздоровели почти 3,8 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 10 июля их число выросло до 86.
"За период наблюдения в области отмечено 88 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3787 пациентов с коронавирусом, в том числе за 10 июля – 135 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 164 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 69 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 19 пациентов с ОРВИ и 591 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрировано 4874 случая заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская область
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