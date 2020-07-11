Число жертв коронавируса во Владимирской области выросло до 88

Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 86 до 88, выздоровели почти 3,8 тысячи человек, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 10 июля их число выросло до 86.

"За период наблюдения в области отмечено 88 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3787 пациентов с коронавирусом, в том числе за 10 июля – 135 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 164 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 69 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 19 пациентов с ОРВИ и 591 – с пневмонией.

Всего на территории области зарегистрировано 4874 случая заболевания COVID-19.