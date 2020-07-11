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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило две тысячи
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ливане достигло 2082 - за минувшие сутки заболевание было выявлено у 71 человека, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бейрут
ливан
в мире
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353
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коронавирус covid-19, бейрут, ливан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило две тысячи

13:31 11.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЧлены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ливане достигло 2082 - за минувшие сутки заболевание было выявлено у 71 человека, сообщается в ежедневном докладе министерства здравоохранения страны.
Ежедневная статистика в стране по количеству заболеваний в сутки начала расти с начала июля. В мае и июне число новых случаев колебалось от 5 до 15. В четверг ливанские СМИ сообщили о рекордных за весь период пандемии 173 случаях за 24 часа.
По данным минздрава, более половины больных заразились от лиц с подтвержденным диагнозам, 31% случаев выявлен у прибывших из-за границы. У 2% источник вируса не установлен.
На сегодняшний день в Ливане сняты почти все ограничения, связанные с мерами по борьбе с распространением коронавируса. С 1 июля, после трех с половиной месяцев перерыва, частично возобновил работу международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте. Остаются закрытыми сухопутные и морские границы страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БейрутЛиванВ мире
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