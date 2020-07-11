Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило две тысячи

БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ливане достигло 2082 - за минувшие сутки заболевание было выявлено у 71 человека, сообщается в ежедневном докладе министерства здравоохранения страны.
Ежедневная статистика в стране по количеству заболеваний в сутки начала расти с начала июля. В мае и июне число новых случаев колебалось от 5 до 15. В четверг ливанские СМИ сообщили о рекордных за весь период пандемии 173 случаях за 24 часа.
По данным минздрава, более половины больных заразились от лиц с подтвержденным диагнозам, 31% случаев выявлен у прибывших из-за границы. У 2% источник вируса не установлен.
На сегодняшний день в Ливане сняты почти все ограничения, связанные с мерами по борьбе с распространением коронавируса. С 1 июля, после трех с половиной месяцев перерыва, частично возобновил работу международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте. Остаются закрытыми сухопутные и морские границы страны.
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