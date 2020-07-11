Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило две тысячи

Ежедневная статистика в стране по количеству заболеваний в сутки начала расти с начала июля. В мае и июне число новых случаев колебалось от 5 до 15. В четверг ливанские СМИ сообщили о рекордных за весь период пандемии 173 случаях за 24 часа.