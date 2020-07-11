Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574209407.html
В Румынии выявили 698 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 698, до 32079, всего с начала пандемии умер 1871 человек, сообщил телеканал Digi... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_2aa4f29b606a34003ab6fcf934637881.jpg
румыния
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_2aa4f29b606a34003ab6fcf934637881.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_ca6f44f75c752f9e2fe7c813980d4952.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_859:0:2906:2047_1400x0_80_0_0_c6eea0031925e4c264cbc5ac984e94ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, румыния, в мире

В Румынии выявили 698 новых случаев заражения коронавирусом

13:28 11.07.2020
129
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 698, до 32079, всего с начала пандемии умер 1871 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 31381 случае заражения, 1847 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 32079 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1871 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 23,6 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
Пять человек погибли в ДТП во Вьетнаме
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило две тысячи
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции отреагировал на превращение собора Святой Софии в мечеть
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В ЛНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Число жертв коронавируса во Владимирской области выросло до 88
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов
Правозащитник призвал создать комиссию по оценке ситуации на севере Сирии
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В ЛНР умер один пациент с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Иране
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами
Тест на наличие антител к COVID-19
В Узбекистане на выходные в июле вновь ввели режим самоизоляции
Туристы в Дубае
Туроператоры планируют начать отправлять россиян в Дубай в октябре
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 42
Аэропорт Толмачево в Новосибирске
Аэропорт в Новосибирске готов возобновить международные рейсы
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
В Генпрокуратуре рассказали о данных по гибели группы Дятлова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
Лента новостейМолния