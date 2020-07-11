В ЛНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 10 июля в республике было выявлено 555 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.

"Всего по состоянию на 8.00 11 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 568", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, выписаны за сутки "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 10 человек.