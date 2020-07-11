https://ria.ru/20200711/1574209282.html
В ЛНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской Народной Республике достигло 568, за сутки выявлено 13 заболевших, сообщили... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:23
2020-07-11T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574166187.html
https://ria.ru/20200708/1574048403.html
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303663_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_f0017d78a596df5c594176ffe1ee7fe8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире