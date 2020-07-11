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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 42
Количество летальных случаев среди жителей Калининградской области, у которых был выявлен коронавирус, выросло до 42, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:19
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область

В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 42

13:19 11.07.2020
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
© Пресс-служба Балтийского флота
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КАЛИНИНГРАД, 11 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди жителей Калининградской области, у которых был выявлен коронавирус, выросло до 42, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 42. Умерла женщина 38 лет, имеющая иммунные заболевания", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, у 10 заболевших заболевание протекает на фоне клинических симптомов, в том числе у двоих диагностировали пневмонию, остальные подтверждённые за последние сутки случаи выявлены без клинических проявлений по контакту с заболевшими, а также при плановом обследовании медработников. Выписали из стационаров 24 выздоровевших пациента.
Всего на 11 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 100,8 тысячи человек. Выявлены 2605 случаев заражения, 1809 человек из них выздоровели, скончались 42. Остаются под медицинским наблюдением 476 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.
Ранее региональный оперативный штаб разрешил с 10 июля проведение церемоний в ЗАГСах численностью не более 30 человек. Также возможны семейные торжества с таким же максимальным числом участников, но только на открытых площадках – летних кафе, верандах и шатрах. Открываются бассейны с соблюдением всех санитарных норм, библиотеки с читальными залами. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлевается до 25 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская область
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