В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 42

Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 11 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди жителей Количество летальных случаев среди жителей Калининградской области , у которых был выявлен коронавирус, выросло до 42, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 42. Умерла женщина 38 лет, имеющая иммунные заболевания", - рассказали в штабе.

По данным оперштаба, у 10 заболевших заболевание протекает на фоне клинических симптомов, в том числе у двоих диагностировали пневмонию, остальные подтверждённые за последние сутки случаи выявлены без клинических проявлений по контакту с заболевшими, а также при плановом обследовании медработников. Выписали из стационаров 24 выздоровевших пациента.

Всего на 11 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 100,8 тысячи человек. Выявлены 2605 случаев заражения, 1809 человек из них выздоровели, скончались 42. Остаются под медицинским наблюдением 476 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

Ранее региональный оперативный штаб разрешил с 10 июля проведение церемоний в ЗАГСах численностью не более 30 человек. Также возможны семейные торжества с таким же максимальным числом участников, но только на открытых площадках – летних кафе, верандах и шатрах. Открываются бассейны с соблюдением всех санитарных норм, библиотеки с читальными залами. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлевается до 25 июля.