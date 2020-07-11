https://ria.ru/20200711/1574209210.html
В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 42
Количество летальных случаев среди жителей Калининградской области, у которых был выявлен коронавирус, выросло до 42, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:19
2020-07-11T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 11 июл - РИА Новости.
Количество летальных случаев среди жителей Калининградской области
, у которых был выявлен коронавирус, выросло до 42, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 42. Умерла женщина 38 лет, имеющая иммунные заболевания", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, у 10 заболевших заболевание протекает на фоне клинических симптомов, в том числе у двоих диагностировали пневмонию, остальные подтверждённые за последние сутки случаи выявлены без клинических проявлений по контакту с заболевшими, а также при плановом обследовании медработников. Выписали из стационаров 24 выздоровевших пациента.
Всего на 11 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 100,8 тысячи человек. Выявлены 2605 случаев заражения, 1809 человек из них выздоровели, скончались 42. Остаются под медицинским наблюдением 476 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.
Ранее региональный оперативный штаб разрешил с 10 июля проведение церемоний в ЗАГСах численностью не более 30 человек. Также возможны семейные торжества с таким же максимальным числом участников, но только на открытых площадках – летних кафе, верандах и шатрах. Открываются бассейны с соблюдением всех санитарных норм, библиотеки с читальными залами. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлевается до 25 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.