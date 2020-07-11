https://ria.ru/20200711/1574209177.html
На митинг в поддержку Фургала в Хабаровске собрались до 12 тысяч человек
До 12 тысяч человек приняли участие в несанкционированном митинге в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:18
2020-07-11T13:18
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1724:969_1400x0_80_0_0_2abd36a321d86bdd12a6fa688b3a2bac.jpg
https://ria.ru/20200711/1574176232.html
Max Maxov
Враньё что 12 тысяч. Гораздо больше. И это только начало. Я прям чувствую испуг кремля. Ха, дообнулялись)
94
Debr `
Молодцы люди! Видимо, чем дальше от Москвы, тем легче дышится.
81
59
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1724:969_1400x0_80_0_0_2abd36a321d86bdd12a6fa688b3a2bac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1494:1120_1400x0_80_0_0_59799f6478ecb0e399d1aec162c75ec5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_107:0:1227:1120_1400x0_80_0_0_f9b11e63c2d562b67051e7af6443948d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости.
До 12 тысяч человек приняли участие в несанкционированном митинге в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, шествие организовано командой губернатора, сообщает УМВД России по региону.
Ранее сообщалось, что несанкционированный митинг прошел в Хабаровске, он длился более четырех часов. При этом он проходил в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии.
"В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.