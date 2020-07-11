На митинг в поддержку Фургала в Хабаровске собрались до 12 тысяч человек

ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости. До 12 тысяч человек приняли участие в несанкционированном митинге в поддержку губернатора Хабаровского края До 12 тысяч человек приняли участие в несанкционированном митинге в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, шествие организовано командой губернатора, сообщает УМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что несанкционированный митинг прошел в Хабаровске, он длился более четырех часов. При этом он проходил в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии.

"В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.