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На митинг в поддержку Фургала в Хабаровске собрались до 12 тысяч человек
До 12 тысяч человек приняли участие в несанкционированном митинге в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:18
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
общество
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https://ria.ru/20200711/1574176232.html
Враньё что 12 тысяч. Гораздо больше. И это только начало. Я прям чувствую испуг кремля. Ха, дообнулялись)
94
Молодцы люди! Видимо, чем дальше от Москвы, тем легче дышится.
81
59
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество

На митинг в поддержку Фургала в Хабаровске собрались до 12 тысяч человек

13:18 11.07.2020
8112
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости. До 12 тысяч человек приняли участие в несанкционированном митинге в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, шествие организовано командой губернатора, сообщает УМВД России по региону.
Ранее сообщалось, что несанкционированный митинг прошел в Хабаровске, он длился более четырех часов. При этом он проходил в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии.
"В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
08:00
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
450838122
Обсудить 59
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровскОбщество
Популярные комментарии
Враньё что 12 тысяч. Гораздо больше. И это только начало. Я прям чувствую испуг кремля. Ха, дообнулялись)
11 июля, 13:48
Max Maxov
56100037
Молодцы люди! Видимо, чем дальше от Москвы, тем легче дышится.
11 июля, 13:50
Debr `
48000033
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