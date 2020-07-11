В Узбекистане на выходные в июле вновь ввели режим самоизоляции

ТАШКЕНТ, 11 июл – РИА Новости. Власти Власти Узбекистана на оставшиеся выходные дни в июле вновь вводят режим самоизоляции и запрет на движение автотранспорта из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 в республике, сообщает в субботу оперштаб при кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев составило 12 206, скончались 55 пациентов, 7530 выздоровели. По данным миздрава, 483 новых случая – это очередной антирекорд числа заболевших за минувшие сутки. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется в четвертый раз подряд.

"Рекомендовано 18-19 июля и 25-26 июля (суббота и воскресенье) текущего года населению находиться дома со строгим соблюдением режима самоизоляции", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, в указанные выходные дни также вводится полный запрет на движение автотранспорта, включая такси. Данное ограничение не распространяется на транспортные средства, передвигающиеся со специальными разрешениями (стикерами). В обычные дни передвижение на личном автотранспорте без стикера возможно только утром с 7.00 до 10.00 (с 5.00 до 8.00 мск) и вечером – с 17.00 до 20.00 (с 15.00 до 18.00).

"Решением спецкомиссии с 13 июля также по всей стране закрываются парикмахерские и салоны красоты", - добавили в опершатбе.

Ранее спецкомиссия из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ввела запрет на движение автотранспорта между регионами и работу общественного транспорта. Вновь введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха. Кроме того, с 13 июля будет приостановлено внутреннее пассажирское транспортное сообщение.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.