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В Узбекистане на выходные в июле вновь ввели режим самоизоляции
Власти Узбекистана на оставшиеся выходные дни в июле вновь вводят режим самоизоляции и запрет на движение автотранспорта из-за новой вспышки коронавируса... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:15
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане на выходные в июле вновь ввели режим самоизоляции

13:15 11.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТест на наличие антител к COVID-19
Тест на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тест на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 11 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана на оставшиеся выходные дни в июле вновь вводят режим самоизоляции и запрет на движение автотранспорта из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 в республике, сообщает в субботу оперштаб при кабмине страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев составило 12 206, скончались 55 пациентов, 7530 выздоровели. По данным миздрава, 483 новых случая – это очередной антирекорд числа заболевших за минувшие сутки. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется в четвертый раз подряд.
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"Рекомендовано 18-19 июля и 25-26 июля (суббота и воскресенье) текущего года населению находиться дома со строгим соблюдением режима самоизоляции", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, в указанные выходные дни также вводится полный запрет на движение автотранспорта, включая такси. Данное ограничение не распространяется на транспортные средства, передвигающиеся со специальными разрешениями (стикерами). В обычные дни передвижение на личном автотранспорте без стикера возможно только утром с 7.00 до 10.00 (с 5.00 до 8.00 мск) и вечером – с 17.00 до 20.00 (с 15.00 до 18.00).
"Решением спецкомиссии с 13 июля также по всей стране закрываются парикмахерские и салоны красоты", - добавили в опершатбе.
Ранее спецкомиссия из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ввела запрет на движение автотранспорта между регионами и работу общественного транспорта. Вновь введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха. Кроме того, с 13 июля будет приостановлено внутреннее пассажирское транспортное сообщение.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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