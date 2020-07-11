Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574208532.html
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч, выздоровели порядка 217,7 тысячи человек, сообщила официальный представитель минздрава страны РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:123:1024:699_1400x0_80_0_0_3099fb11e456a550fb11a56d3c38a832.jpg
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:123:1024:699_1400x0_80_0_0_3099fb11e456a550fb11a56d3c38a832.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_e882b1827458f2cc2d877a17f4dc431a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_194:0:962:768_1400x0_80_0_0_79927f5038395b5213d837a88e333bcf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, иран, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч

12:57 11.07.2020 (обновлено: 13:25 11.07.2020)
220
© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч, выздоровели порядка 217,7 тысячи человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2397 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 255 117, жертв – 12 635. При этом на данный момент выздоровели 217 666 человек.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - в четверг, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1101897
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории
В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч
Врач в госпитале COVID-19
В Омане за сутки выявили более тысячи заболевших COVID-19
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
СМИ: в Японии погибли более 60 человек из-за наводнений и оползней
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии выявили 698 новых случаев заражения коронавирусом
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В ЛНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Тест на наличие антител к COVID-19
В Узбекистане на выходные в июле вновь ввели режим самоизоляции
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило две тысячи
Японская полиция
В Саппоро легковой автомобиль протаранил магазин
Алексей Резников
В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
Пять человек погибли в ДТП во Вьетнаме
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции отреагировал на превращение собора Святой Софии в мечеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
Лента новостейМолния