ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч, выздоровели порядка 217,7 тысячи человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2397 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 255 117, жертв – 12 635. При этом на данный момент выздоровели 217 666 человек.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - в четверг, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани , значительная часть людей соблюдает введенное правило.

Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.