"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" прокомментировала слова американского предпринимателя Илона Маска о советском конструкторе Сергей Королеве.
Ранее Маск в твиттере рассказал о разговоре с родственниками Королева. В своем сообщении американец назвал конструктора "одним из лучших".
В "Роскосмосе" в ответ заявили, что он был лучшим, а не одним из.
He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020
Как рассказал ранее внук Сергея Королева Андрей, разговор с американским предпринимателем прошел в непринужденной манере. Собеседники проговорили по видеосвязи двадцать минут. Маск произвел на Королева впечатление "веселого и позитивного человека".
По его словам, Маск считает Сергея Королева одним из величайших инженеров и выдающимся человеком своего времени.
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Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Под его руководством СССР запустил первый искусственный спутник Земли и вывел на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.
Королев также известен как создатель первых баллистических ракет мобильного наземного и морского базирования на стабильных компонентах топлива.