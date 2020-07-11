"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госкорпорация " Госкорпорация " Роскосмос " прокомментировала слова американского предпринимателя Илона Маска о советском конструкторе Сергей Королеве.

Ранее Маск в твиттере рассказал о разговоре с родственниками Королева. В своем сообщении американец назвал конструктора "одним из лучших".

В "Роскосмосе" в ответ заявили, что он был лучшим, а не одним из.

He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7 — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020

Как рассказал ранее внук Сергея Королева Андрей, разговор с американским предпринимателем прошел в непринужденной манере. Собеседники проговорили по видеосвязи двадцать минут. Маск произвел на Королева впечатление "веселого и позитивного человека".

По его словам, Маск считает Сергея Королева одним из величайших инженеров и выдающимся человеком своего времени.

Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Под его руководством СССР запустил первый искусственный спутник Земли и вывел на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина