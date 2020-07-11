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"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве
Госкорпорация "Роскосмос" прокомментировала слова американского предпринимателя Илона Маска о советском конструкторе Сергей Королеве. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:53
илон маск
роскосмос
сергей королев
юрий гагарин (космонавт)
ссср
в мире
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Роскосмосу только и остается хвалится наследием СССР. Больше ничего создано не было.
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Роскосмос каким боком вообще к Королеву относится? Этот великий человек не стал бы работать на эту шарагу
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_f02b10ede9973da72293a0d5170871f0.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
илон маск, роскосмос, сергей королев, юрий гагарин (космонавт), ссср, в мире

"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве

12:56 11.07.2020 (обновлено: 13:53 11.07.2020)
26945
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" прокомментировала слова американского предпринимателя Илона Маска о советском конструкторе Сергей Королеве.
Ранее Маск в твиттере рассказал о разговоре с родственниками Королева. В своем сообщении американец назвал конструктора "одним из лучших".
В "Роскосмосе" в ответ заявили, что он был лучшим, а не одним из.
Как рассказал ранее внук Сергея Королева Андрей, разговор с американским предпринимателем прошел в непринужденной манере. Собеседники проговорили по видеосвязи двадцать минут. Маск произвел на Королева впечатление "веселого и позитивного человека".
По его словам, Маск считает Сергея Королева одним из величайших инженеров и выдающимся человеком своего времени.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
23 мая, 22:37
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Под его руководством СССР запустил первый искусственный спутник Земли и вывел на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.
Королев также известен как создатель первых баллистических ракет мобильного наземного и морского базирования на стабильных компонентах топлива.
637271111759
Обсудить 81
Илон МаскРоскосмосСергей КоролевЮрий Гагарин (космонавт)СССРВ мире
Популярные комментарии
Роскосмосу только и остается хвалится наследием СССР. Больше ничего создано не было.
11 июля, 13:06
Aleksei Asdf
114406395
Роскосмос каким боком вообще к Королеву относится? Этот великий человек не стал бы работать на эту шарагу
11 июля, 13:42
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105403468
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