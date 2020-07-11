В Омане за сутки выявили более тысячи заболевших COVID-19

По данным минздрава, за сутки в Омане были зафиксированы 1083 случая заражения. Это на 43% меньше, чем днем ранее. Отмечается, что 786 подтвержденных случаев за сутки выявлено у граждан Омана, остальные случаи зафиксированы у находящихся в султанате иностранцев. Число подтвержденных случаев в стране достигло 54 697. Выздоровели 35 255 человек, из которых 1030 за последние 24 часа. Скончались 248, из них за последние сутки четверо. В больницах находятся 517 человек.