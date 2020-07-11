https://ria.ru/20200711/1574208084.html
В Омане за сутки выявили более тысячи заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане приблизилось к 55 тысячам, за сутки выявлено более тысячи случаев заражения, сообщает министерство... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:43
2020-07-11T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оман
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, оман, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане
приблизилось к 55 тысячам, за сутки выявлено более тысячи случаев заражения, сообщает министерство здравоохранения султаната в Twitter
.
По данным минздрава, за сутки в Омане были зафиксированы 1083 случая заражения. Это на 43% меньше, чем днем ранее. Отмечается, что 786 подтвержденных случаев за сутки выявлено у граждан Омана, остальные случаи зафиксированы у находящихся в султанате иностранцев. Число подтвержденных случаев в стране достигло 54 697. Выздоровели 35 255 человек, из которых 1030 за последние 24 часа. Скончались 248, из них за последние сутки четверо. В больницах находятся 517 человек.
Согласно статистике, Оман обошел по количеству зараженных такие страны Персидского залива, как ОАЭ и Кувейт, и занял 32-е место в списке стран мира.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.