https://ria.ru/20200711/1574208027.html
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:42
2020-07-11T12:58
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белград (город)
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РИА Новости
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Кадры антиправительственного митинга в Белграде
В Белграде в пятницу четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.
2020-07-11T12:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости.
Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде
у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции Владимир Ребич.
"Прошедшей ночью пострадали 14 полицейских, задержан 71 хулиган, а с начала насильственных протестов пострадали как минимум 130 полицейских, которые должны были получить медицинскую помощь", - заявил Ребич на брифинге в субботу.
Он также указал на сдержанность в действиях сотрудников МВД и отметил, что каждый предполагаемый случай чрезмерного применения силы полицейскими будет проверен.
В Белграде четыре вечера подряд происходят массовые протесты перед зданием Скупщины (парламента) Сербии
, собирающиеся требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса
. За исключением ночи с четверга на пятницу каждая акция заканчивалась столкновением демонстрантов с полицией. В ночь на субботу агрессивные демонстранты разобрали ограждение у ступеней заксобрания, забросали полицейских кусками тротуарной плитки и брусчаткой. Полиция ответила применением слезоточивого газа, светошумовых гранат и физической силы. По данным городской скорой помощи пострадали как минимум 20 человек.
Заместитель градоначальника Горан Весич сообщал, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил один миллион евро, подсчет убытков продолжается.