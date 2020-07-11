При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа. Архивное фото

Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа

БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции Владимир Ребич.

"Прошедшей ночью пострадали 14 полицейских, задержан 71 хулиган, а с начала насильственных протестов пострадали как минимум 130 полицейских, которые должны были получить медицинскую помощь", - заявил Ребич на брифинге в субботу.

Он также указал на сдержанность в действиях сотрудников МВД и отметил, что каждый предполагаемый случай чрезмерного применения силы полицейскими будет проверен.

В Белграде четыре вечера подряд происходят массовые протесты перед зданием Скупщины (парламента) Сербии , собирающиеся требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса . За исключением ночи с четверга на пятницу каждая акция заканчивалась столкновением демонстрантов с полицией. В ночь на субботу агрессивные демонстранты разобрали ограждение у ступеней заксобрания, забросали полицейских кусками тротуарной плитки и брусчаткой. Полиция ответила применением слезоточивого газа, светошумовых гранат и физической силы. По данным городской скорой помощи пострадали как минимум 20 человек.

Заместитель градоначальника Горан Весич сообщал, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил один миллион евро, подсчет убытков продолжается.