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https://ria.ru/20200711/1574207993.html
СМИ: в Японии погибли более 60 человек из-за наводнений и оползней
За неделю от наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии погибли 66 человек, пропавшими без вести считаются 14 человек, сообщил телеканал NHK РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:42
кумамото (префектура)
хонсю (остров)
япония
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574202002.html
кумамото (префектура)
хонсю (остров)
япония
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7b483e6650f69b6182cba71e3291d436.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
кумамото (префектура), хонсю (остров), япония, в мире

СМИ: в Японии погибли более 60 человек из-за наводнений и оползней

12:42 11.07.2020
320
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
ТОКИО, 11 июл - РИА Новости. За неделю от наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии погибли 66 человек, пропавшими без вести считаются 14 человек, сообщил телеканал NHK на основании сборных данных с мест.
Дожди в районе острова Кюсю продолжаются уже неделю. За это время они распространились и на более широкую область, захватив и основной японский остров Хонсю.
По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, ущерб сельскохозяйственным угодьям составил к этому часу 11,7 миллиарда иен (109 миллионов долларов).
В префектурах Кумамото и Оита 4,3 тысячи семей находятся без воды. В 11 префектурах более 12 тысяч домов разрушены полностью или частично.
Оползень в Непале
09:30
СМИ: более 20 человек погибли из-за схода оползней в Непале
010501
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Кумамото (префектура)Хонсю (остров)ЯпонияВ мире
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