МЧС заявило об угрозе обрушения дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа

ЧП произошло в квартире на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей".Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.