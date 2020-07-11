https://ria.ru/20200711/1574207815.html
МЧС заявило об угрозе обрушения дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа
Разбор завалов на месте обрушения в подъезде девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде не ведется из-за угрозы обрушения, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:34
2020-07-11T13:01
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, нижний новгород, происшествия
КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости.
Разбор завалов на месте обрушения в подъезде девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде
не ведется из-за угрозы обрушения, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Нижегородской области
.
ЧП произошло в квартире на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей".Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.
"В настоящее время разбор завалов не ведется из-за угрозы обрушения", - сказал собеседник агентства.
Он затруднился уточнить, когда данные работы могут быть начаты, отметив, что сначала предстоит изучить ситуацию и убедиться в безопасности проведения разбора.