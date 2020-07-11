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МЧС заявило об угрозе обрушения дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа
Разбор завалов на месте обрушения в подъезде девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде не ведется из-за угрозы обрушения, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:01
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
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нижегородская область, нижний новгород, происшествия

МЧС заявило об угрозе обрушения дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа

12:34 11.07.2020 (обновлено: 13:01 11.07.2020)
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© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ и полиции на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
Сотрудники МЧС РФ и полиции на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ и полиции на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Разбор завалов на месте обрушения в подъезде девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде не ведется из-за угрозы обрушения, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Нижегородской области.
ЧП произошло в квартире на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей".Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.
Сотрудники МЧС РФ и полиции на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
12:24
Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде: видео
"В настоящее время разбор завалов не ведется из-за угрозы обрушения", - сказал собеседник агентства.
Он затруднился уточнить, когда данные работы могут быть начаты, отметив, что сначала предстоит изучить ситуацию и убедиться в безопасности проведения разбора.
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
11:10
Психологи МЧС помогают пострадавшим в ЧП с газом в Нижнем Новгороде
002603
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