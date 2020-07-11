СМИ: на американских базах в Окинаве выявили очаги заражения COVID-19

СМИ: на Окинаве на базе войск США произошел пожар

СМИ: на Окинаве на базе войск США произошел пожар

Газета отмечает, что в июне и июле в центральной части префектуры проводили многолюдные вечеринки-барбекю с участием большого числа американских военных и местных жителей.