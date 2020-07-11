СМИ: на американских базах в Окинаве выявили очаги заражения COVID-19

ТОКИО, 11 июл - РИА Новости. Кластерные очаги заражения COVID-19 возникли на американских военных базах, расположенных в южной японской префектуре Окинава, сообщила местная газета "Рюкю Симпо".
По данным издания, на американских базах на Окинаве на сегодняшний день выявлено 60 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них только на базе Футэмма – 38 человек.
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Газета отмечает, что в июне и июле в центральной части префектуры проводили многолюдные вечеринки-барбекю с участием большого числа американских военных и местных жителей.
В пятницу военное командование США возобновило ограничения на передвижения для военнослужащих и сотрудников баз США в Японии в связи с ростом заболеваний на базах. Им вновь запрещено пользоваться общественным транспортом, введены ограничения на посещения ресторанов и кафе. На сегодняшний день заражения COVID-19 выявлены на четырех базах США в Японии.
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