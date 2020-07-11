Внук Сергея Королева рассказал о звонке Илона Маска

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей рассказал о разговоре с американским бизнесменом Илоном Маском.
Ранее о контактах с семьей советского конструктора сообщил в своем Twitter сам Илон Маск. Подробностей разговора он не привел.
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По словам Андрея Королева, семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи.
"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", — рассказал внук Королева телеканалу "Звезда".
Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Под его руководством СССР запустил первый искусственный спутник Земли и вывел на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.
Королев также известен как создатель первых баллистических ракет мобильного наземного и морского базирования на стабильных компонентах топлива.