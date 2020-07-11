Внук Сергея Королева рассказал о звонке Илона Маска

Сергей Королев и его великие космические проекты 12 января 1907 года (30 декабря 1906 года по ст.ст.), 110 лет назад, родился Сергей Королев, ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, академик АН СССР. Его самые знаменитые проекты – в фотоленте Ria.ru.