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Внук Сергея Королева рассказал о звонке Илона Маска
Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей рассказал о разговоре с американским бизнесменом Илоном Маском. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:20
илон маск
dragon spacex
spacex
сергей королев
в мире
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на деда очень похож
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574206898_0:739:2048:1891_1400x0_80_0_0_15675e954cdcf59a589b9d2c1e0a0cd3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, dragon spacex, spacex, сергей королев, в мире

Внук Сергея Королева рассказал о звонке Илона Маска

12:03 11.07.2020 (обновлено: 13:20 11.07.2020)
13223
CC BY-SA 4.0 / Mikserg / Доктор Андрей КоролевДоктор Андрей Королев
Доктор Андрей Королев
CC BY-SA 4.0 / Mikserg / Доктор Андрей Королев
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей рассказал о разговоре с американским бизнесменом Илоном Маском.
Ранее о контактах с семьей советского конструктора сообщил в своем Twitter сам Илон Маск. Подробностей разговора он не привел.
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По словам Андрея Королева, семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи.

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", — рассказал внук Королева телеканалу "Звезда".

Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Под его руководством СССР запустил первый искусственный спутник Земли и вывел на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.
Королев также известен как создатель первых баллистических ракет мобильного наземного и морского базирования на стабильных компонентах топлива.
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Сергей Королев и его великие космические проекты12 января 1907 года (30 декабря 1906 года по ст.ст.), 110 лет назад, родился Сергей Королев, ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, академик АН СССР. Его самые знаменитые проекты – в фотоленте Ria.ru.
254923613
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Илон МаскDragon SpaceXSpaceXСергей КоролевВ мире
Популярные комментарии
на деда очень похож
11 июля, 12:19
kkristallovich_r
1800001
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