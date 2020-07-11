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Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года
Импорт газа на Украину из ЕС достиг 70 миллионов кубометров в сутки, это рекордный показатель с 2014 года, когда страна еще импортировала газ из России, сообщил РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:04
сергей макогон
оператор гтс украины
нафтогаз украины
украина
в мире
экономика
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https://ria.ru/20200616/1573018622.html
"По его словам, такой значительный рост мощностей импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса". Во как значит, по интернету газ получают! Эй, Газпром, закрывай свою ненужную трубу, тут ребята на границе с Польшей и Венгрией по спутнику его получают, виртуально.
25
Надо метить газ, чтобы в конфорках украинцев горел триколором..
21
11
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_116:355:2867:1902_1400x0_80_0_0_cabb314680d48c71cbb12a0f2f3c1445.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей макогон, оператор гтс украины, нафтогаз украины, украина, в мире, экономика

Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года

11:58 11.07.2020 (обновлено: 14:04 11.07.2020)
3656
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Импорт газа на Украину из ЕС достиг 70 миллионов кубометров в сутки, это рекордный показатель с 2014 года, когда страна еще импортировала газ из России, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на Facebook.
По его словам, такой значительный рост мощностей импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса.
"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 миллионов кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 миллионов кубометров в сутки", — отметил руководитель.
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Макогон уточнил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища.
"Если еще два года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины", — добавил он.
Ранее пресс-служба компании сообщила, что Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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Сергей МакогонОператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
"По его словам, такой значительный рост мощностей импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса". Во как значит, по интернету газ получают! Эй, Газпром, закрывай свою ненужную трубу, тут ребята на границе с Польшей и Венгрией по спутнику его получают, виртуально.
11 июля, 12:23
Себекхотеп III
4210000
Надо метить газ, чтобы в конфорках украинцев горел триколором..
11 июля, 12:03
Андрей Дашков
7140000
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