Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года

По его словам, такой значительный рост мощностей импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей Венгрией , а также запуску виртуального реверса.

"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 миллионов кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 миллионов кубометров в сутки", — отметил руководитель.

Макогон уточнил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища.

"Если еще два года назад основную часть газа закачивал " Нафтогаз ", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины", — добавил он.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.