Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Импорт газа на Украину из ЕС достиг 70 миллионов кубометров в сутки, это рекордный показатель с 2014 года, когда страна еще импортировала газ из России, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на Facebook.
"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 миллионов кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 миллионов кубометров в сутки", — отметил руководитель.
Макогон уточнил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища.
"Если еще два года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины", — добавил он.
Ранее пресс-служба компании сообщила, что Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.