https://ria.ru/20200711/1574206167.html
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах с родными погибшего в ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал о ходе переговоров о компенсации с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:56
2020-07-11T12:37
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574198654.html
https://ria.ru/20200709/1574087262.html
Денис Чистов
Не адвокат, а клоун. Ефремов повел себя сначала в тему, извинения и т.д., а его адвокат сделал из него трусливого пройдоху, которого презирают и ненавидят.
31
Арсений Новиков
Это как раз Пашаев бегал и бегает по всем СМИ рекламирует себя. Родственники погибшего, не раз заявляли, что не получают деньги за интервью. Какой то поганенький человечек этот адвокат.
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20
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия