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Адвокат Ефремова рассказал о переговорах с родными погибшего в ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал о ходе переговоров о компенсации с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:37
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574198654.html
https://ria.ru/20200709/1574087262.html
Не адвокат, а клоун. Ефремов повел себя сначала в тему, извинения и т.д., а его адвокат сделал из него трусливого пройдоху, которого презирают и ненавидят.
31
Это как раз Пашаев бегал и бегает по всем СМИ рекламирует себя. Родственники погибшего, не раз заявляли, что не получают деньги за интервью. Какой то поганенький человечек этот адвокат.
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москва
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975817_0:70:1000:634_1400x0_80_0_0_bfd748565ecafac58ed7001f9442b87d.jpg
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах с родными погибшего в ДТП

11:56 11.07.2020 (обновлено: 12:37 11.07.2020)
10321
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал о ходе переговоров о компенсации с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова.
По его словам, родственники Захарова превратили историю со смертельным ДТП в "коммерческий объект".
При этом юрист отметил, что старший сын погибшего выразил готовность к диалогу.

"Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали", — сказал адвокат в комментарии порталу teleprogramma.pro.

Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
05:16
Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"
Пашаев подчеркнул, что впервые за свою практику столкнулся с ситуацией, когда каждый из семьи "просто рвется в бой за деньги".
Михаил Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов
9 июля, 02:40
Адвокат семьи Захарова заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
114448159
Обсудить 20
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не адвокат, а клоун. Ефремов повел себя сначала в тему, извинения и т.д., а его адвокат сделал из него трусливого пройдоху, которого презирают и ненавидят.
11 июля, 12:05
Денис Чистов
2800003
Это как раз Пашаев бегал и бегает по всем СМИ рекламирует себя. Родственники погибшего, не раз заявляли, что не получают деньги за интервью. Какой то поганенький человечек этот адвокат.
11 июля, 12:19
Арсений Новиков
2400000
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