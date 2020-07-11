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Источник: в Ростове-на-Дону задержали экс-главу Первомайского района
Силовики задержали бывшего главу Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:55
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
ростов-на-дону, происшествия

Источник: в Ростове-на-Дону задержали экс-главу Первомайского района

11:55 11.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали бывшего главу Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Вчера у Григоряна прошли обыски. Он задержан", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции
16 июня, 21:02
В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Он добавил, что бывший чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, мера пресечения ему еще не избрана.
Официально данную информацию в силовых ведомствах региона РИА Новости пока не подтвердили.
Григорян покинул пост главы Первомайского района Ростова-на-Дону 20 января текущего года по собственному желанию.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 17:39
Замглавы нижегородского ГУФСИН арестовали по делу об "откатах"
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