В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Две женщины с коронавирусом скончались в Две женщины с коронавирусом скончались в Самарской области , обе имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрированы 63 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 188 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 63 человека, в том числе две женщины: 67 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 83 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 46 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 18 человек заразились от ранее заболевших, у 19 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлен 5804 случая заражения коронавирусом, 3562 человека выздоровели.