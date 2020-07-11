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В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Две женщины с коронавирусом скончались в Самарской области, обе имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрированы 63 летальных случая, сообщает... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:53
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область

В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

11:53 11.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Две женщины с коронавирусом скончались в Самарской области, обе имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрированы 63 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 188 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
"Всего в регионе… скончались 63 человека, в том числе две женщины: 67 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 83 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 46 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 18 человек заразились от ранее заболевших, у 19 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлен 5804 случая заражения коронавирусом, 3562 человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская область
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