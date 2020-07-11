В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Двенадцать новых случаев заражения Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели уже 440 человек, сообщила в субботу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 11 июля в Вооруженных силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сообщила пресс-служба в Facebook.

В командовании уточнили, что всего за время пандемии выздоровели - 440 человек, летальных случаев - 5.

"За прошедшие сутки зафиксировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По последним данным минздрава страны, в стране выявлены 52 843 случаев COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 372 человека, выздоровел 25 661 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.