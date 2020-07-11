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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574206038.html
В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели уже 440... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

11:51 11.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели уже 440 человек, сообщила в субботу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 11 июля в Вооруженных силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сообщила пресс-служба в Facebook.
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В командовании уточнили, что всего за время пандемии выздоровели - 440 человек, летальных случаев - 5.
"За прошедшие сутки зафиксировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
По последним данным минздрава страны, в стране выявлены 52 843 случаев COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 372 человека, выздоровел 25 661 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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