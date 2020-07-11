https://ria.ru/20200711/1574206038.html
В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели уже 440... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:51
2020-07-11T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_4c3da183235f0ae97465b2f4d392c0f5.jpg
https://ria.ru/20200711/1574202770.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_4c3da183235f0ae97465b2f4d392c0f5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_db585dfd4d69d5272c8f7dd6e08670eb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_540:0:2588:2048_1400x0_80_0_0_7ef4ee4f20535f77537b887c6cda8d13.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости.
Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом
зафиксировали в Вооруженных силах Украины
за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели уже 440 человек, сообщила в субботу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ
.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 11 июля в Вооруженных силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сообщила пресс-служба в Facebook.
В командовании уточнили, что всего за время пандемии выздоровели - 440 человек, летальных случаев - 5.
"За прошедшие сутки зафиксировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
По последним данным минздрава страны, в стране выявлены 52 843 случаев COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 372 человека, выздоровел 25 661 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.