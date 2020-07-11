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Рецессия угрожает разорвать еврозону на части, считает еврокомиссар
Рецессия из-за COVID-19 в еврозоне становится все глубже и угрожает разорвать валютный союз ЕС на части, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:49
европарламент
паоло джентилони
евросоюз
швеция
италия
испания
экономика
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европарламент, паоло джентилони, евросоюз, швеция, италия, испания, экономика

Рецессия угрожает разорвать еврозону на части, считает еврокомиссар

11:49 11.07.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рецессия из-за COVID-19 в еврозоне становится все глубже и угрожает разорвать валютный союз ЕС на части, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию Welt.
"Последние экономические данные служат предупреждением: рецессия глубже, чем ожидалось, а экономическое развитие стран в еврозоне становится все более неравномерным, чем прогнозировалось весной. В Италии, Франции и Испании экономика рушится на 10-11%. Это очень много. Другие экономики - Дании, Польши, Швеции или Германии - пока, по-видимому, лучше справляются с кризисом, там минус составляет около 4-6%. То, о чем мы всегда предупреждали, подтверждается: рецессия из-за COVID-19 угрожает разорвать на части еврозону", - заявил он.
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Джентилони отметил, что страны ЕС должны как можно скорее согласовать план восстановления экономики. "Если страны-члены согласуют мощный план восстановления, это подкрепит доверие к национальным экономикам, и само это доверие может способствовать более быстрому восстановлению экономики ЕС", - добавил он.
Ранее ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Фонд будет состоять из ряда механизмов оказания поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.
Это предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако еще до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ЕвропарламентПаоло ДжентилониЕвросоюзШвецияИталияИспанияЭкономика
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