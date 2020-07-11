В Свердловской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Число умерших пациентов с COVID-19 в Свердловской области за сутки выросло еще на два, до 156 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 156", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 280 новых случаев COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Байкаловского, Белоярского, Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режевского, Североуральского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Сохранение высокого уровня заболеваемости в статистике вызвано, в том числе, очагом в Первоуральске, где вирус обнаружили у сотрудников одного из предприятий, отмечает штаб.
"Не все собственники предприятий, к сожалению, ответственно относятся к обстановке и своим обязанностям по защите здоровья персонала. На предприятии "Уралгофротара" это привело к вспышке заболеваемости. Причем руководство оказывало противодействие Роспотребнадзору в проведении проверки, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел ему удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя оперативного штаба Павла Крекова.
По его словам, уже предварительно выявленные нарушения "говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия". "Но абсолютно точно эффект от такой безответственности мы будем какое-то время наблюдать в ежедневных сводках", – подчеркнул Креков.
Всего в регионе зарегистрировано 15623 случая новой коронавирусной инфекции.
Состояние 191 госпитализированного оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 761. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 306 человек. Всего уральские врачи вылечили 9828 пациентов. В последние дни число выписанных все чаще сопоставимо с количеством свердловчан, у которых был выявлен вирус, или даже превышает эти показатели, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.