В Свердловской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Число умерших пациентов с COVID-19 в Число умерших пациентов с COVID-19 в Свердловской области за сутки выросло еще на два, до 156 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса

"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 156", - говорится в сообщении.

За сутки в Свердловской области выявлено 280 новых случаев COVID-19.

Сохранение высокого уровня заболеваемости в статистике вызвано, в том числе, очагом в Первоуральске, где вирус обнаружили у сотрудников одного из предприятий, отмечает штаб.

"Не все собственники предприятий, к сожалению, ответственно относятся к обстановке и своим обязанностям по защите здоровья персонала. На предприятии "Уралгофротара" это привело к вспышке заболеваемости. Причем руководство оказывало противодействие Роспотребнадзору в проведении проверки, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел ему удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя оперативного штаба Павла Крекова.

По его словам, уже предварительно выявленные нарушения "говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия". "Но абсолютно точно эффект от такой безответственности мы будем какое-то время наблюдать в ежедневных сводках", – подчеркнул Креков.

Всего в регионе зарегистрировано 15623 случая новой коронавирусной инфекции.

Состояние 191 госпитализированного оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 761. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 306 человек. Всего уральские врачи вылечили 9828 пациентов. В последние дни число выписанных все чаще сопоставимо с количеством свердловчан, у которых был выявлен вирус, или даже превышает эти показатели, уточняет штаб.