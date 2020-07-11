Число зараженных коронавирусом в Ингушетии приблизилось к 3,3 тысячи

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило почти 3,3 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3253 случая заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3280 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели всего 2524 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 156 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7413 человек, остаются под наблюдением 303 человека, в том числе 147 – в условиях самоизоляции на дому.