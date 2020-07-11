Субсидии на строительство объектов для очистки Волги перераспределят

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субсидий на строительство объектов для очистки Волги для ряда регионов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Субсидии на строительство и реконструкцию объектов для очистки загрязнённых сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" будут перераспределены для ряда регионов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Речь идёт о субсидии на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Остатки неиспользованных в 2020 году средств будут перенесены на более поздний период.

Также субъекты, реализующие программу с опережением, смогут заранее получить субсидию, рассчитанную на последующие годы, тем самым ускорив сроки строительства объектов на их территории. Это Татарстан, а также Московская, Нижегородская и Саратовская области.