"Роснано" готово выйти из проекта по созданию турбины ГТД-110М

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. " Роснано " готово рассматривать различные варианты выхода из проекта по созданию газовой турбины ГТД-110М по справедливой цене и открыто для возможных переговоров, сообщили РИА Новости в компании.

"Как любой инвестор, мы готовы на данном этапе рассматривать различные варианты выхода из проекта ИЦ "Газотурбинные технологии" по справедливой цене и открыты для возможных переговоров. До заключения сделки выходы из каких-либо проектов не комментируем", - сообщили агентству в "Роснано".

Как следует из материалов "Интер РАО", подлинность которых подтвердил РИА Новости источник в одном из участников консорциума, " Ростех " может выкупить доли "Интер РАО" и "Роснано" в проекте по созданию газовой турбины ГТД-110М. Презентация энергокомпании о статусе реализации проекта по созданию ГТД-110, датированная июлем 2020 года, изначально появилась в пятницу в отраслевом Telegram-канале.

В "Интер РАО" ранее сообщали, что "это рабочие материалы, которые даже еще не финализированы, никаких решений не принималось и даже не обсуждалось". В "Роснано" отметили, что не комментируют презентацию и с ее содержанием не знакомы.

"Цели участия "Роснано" в ИЦ "Газотурбинные технологии" на сегодня достигнуты, проект модернизации ГТД-110 успешно реализован. Компании удалось улучшить технико-экономические характеристики установки до рыночного уровня. Сегодня турбина обладает конкурентоспособными техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами", - отметили в "Роснано".