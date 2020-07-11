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"Роснано" готово выйти из проекта по созданию турбины ГТД-110М
"Роснано" готово рассматривать различные варианты выхода из проекта по созданию газовой турбины ГТД-110М по справедливой цене и открыто для возможных... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:40
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
роснано
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, роснано, экономика

"Роснано" готово выйти из проекта по созданию турбины ГТД-110М

11:40 11.07.2020
1992
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип "Роснано"
Логотип Роснано
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Логотип "Роснано" . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Роснано" готово рассматривать различные варианты выхода из проекта по созданию газовой турбины ГТД-110М по справедливой цене и открыто для возможных переговоров, сообщили РИА Новости в компании.
"Как любой инвестор, мы готовы на данном этапе рассматривать различные варианты выхода из проекта ИЦ "Газотурбинные технологии" по справедливой цене и открыты для возможных переговоров. До заключения сделки выходы из каких-либо проектов не комментируем", - сообщили агентству в "Роснано".
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Как следует из материалов "Интер РАО", подлинность которых подтвердил РИА Новости источник в одном из участников консорциума, "Ростех" может выкупить доли "Интер РАО" и "Роснано" в проекте по созданию газовой турбины ГТД-110М. Презентация энергокомпании о статусе реализации проекта по созданию ГТД-110, датированная июлем 2020 года, изначально появилась в пятницу в отраслевом Telegram-канале.
В "Интер РАО" ранее сообщали, что "это рабочие материалы, которые даже еще не финализированы, никаких решений не принималось и даже не обсуждалось". В "Роснано" отметили, что не комментируют презентацию и с ее содержанием не знакомы.
"Цели участия "Роснано" в ИЦ "Газотурбинные технологии" на сегодня достигнуты, проект модернизации ГТД-110 успешно реализован. Компании удалось улучшить технико-экономические характеристики установки до рыночного уровня. Сегодня турбина обладает конкурентоспособными техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами", - отметили в "Роснано".
ИЦ "Газотурбинные технологии" образована совместно "Интер РАО", "Роснано" и ОДК в лице "ОДК-Сатурна". В феврале в составе ОДК была создана компания "ОДК - Турбины большой мощности" для запуска серийного производства газовой турбины ГТД-110М. Эта компания будет осуществлять поставку ГТД-110М заказчику, а также ремонтно-сервисное обслуживание ГТД-110М на протяжении всего жизненного цикла его эксплуатации. В июне "Ростех" сообщал, что ОДК готова к серийному выпуску газовых турбин ГТД-110М до двух единиц в год.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияРостехРоснаноЭкономика
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