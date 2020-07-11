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В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами
Ювелирный магазин в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) на фоне пандемии коронавируса продает защитные маски, украшенные бриллиантами, они стоят от двух до... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:43
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353
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами

11:40 11.07.2020 (обновлено: 11:43 11.07.2020)
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ювелирный магазин в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) на фоне пандемии коронавируса продает защитные маски, украшенные бриллиантами, они стоят от двух до чуть более пяти тысяч долларов, сообщает местное агентство ANI.
Владелец магазина Дипак Чокси рассказал агентству, что идея создавать маски с бриллиантами возникла, когда после снятия карантина в магазин пришел человек, у которого должна была состояться свадьба. Он попросил изготовить "уникальные" маски для жениха и невесты.
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"Тогда мы поручили нашим дизайнерам сделать маски, которые тот клиент впоследствии и купил. После чего мы изготовили широкую линейку таких масок... Есть маска, для изготовления которой требуется желтое золото и американские бриллианты, она стоит 150 тысяч рупий (чуть более 1990 долларов – ред.). Другая маска делается из белого золота и настоящих бриллиантов, ее стоимость – 400 тысяч рупий (более 5,3 тысячи долларов-ред.) ", - заявил владелец.
По его словам, ткань, которая является основой этих масок, соответствует нормам по изготовлению защитных изделий. Бриллианты и золото, которые используется для изготовления масок, можно снять по желанию клиента и изготовить из них другие украшения, добавил владелец.
Одна из посетительниц магазина, слова которой приводит агентство, предпочла купить на свадьбу маску с бриллиантами, а не обычные украшения.
"Я решила купить ее, ведь она сочетается с моим платьем", - добавила клиентка.
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Ранее житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде сообщил РИА Новости, что за почти четыре тысячи долларов заказал себе золотую защитную маску и носит ее на фоне распространения нового коронавируса.
По данным минздрава Индии, в стране выявлено более 800 тысяч случаев заражения, скончались свыше 22 тысяч заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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