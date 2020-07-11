ДТЭК стал первой компанией на Украине, вошедшей в Hydrogen Europe

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. ДТЭК стал первой компанией на Украине , которая вошла в ассоциацию Hydrogen Europe, объединяющую лидеров в области применения водородных технологий в Европе, сообщила в субботу пресс-служба компании.

"Европейская и локальная энергетические системы трансформируются. Возобновляемые источники энергии несут большую нагрузку на существующую сеть, а углеродная энергетика перестает быть устойчивой экологически и экономически. Использование водородных технологий открывает возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения нового сектора экономики и создание дополнительных рабочих мест", - цитирует пресс-служба ДТЭК директора по инновациям Эмануэле Вольпе.

Он подчеркнул, что поиск новых технологий и инновационных решений для трансформации украинской энергетики, развития конкурентного рынка и энергонезависимости страны является одним из приоритетов компании.

"Членство в Hydrogen Europe позволит транслировать инновационные интересы ДТЭК как в украинском, так и в международном сообществах. Мы сможем изучить ключевые направления при формировании регуляторной базы европейских стран по водороду, получить прямой доступ к списку наиболее перспективных международных кейсов и освоить практический опыт реализации проектов, направленных на декарбонизацию энергетики", - отметил Вольпе.

Директор по инновациям также сообщил, что "уже в ближайшие пару лет ДТЭК планирует организовать пилотный проект с использованием водорода для дальнейшего развития технологии в компании и Украины в целом".

В среду Еврокомиссия обнародовала свою Водородную стратегию, предполагающую развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии в рамках плана перехода к климатически нейтральной экономике в 2050 году. Кроме того, была также анонсирована и стратегия интеграции энергетических систем ЕС, что должно позволить создать более интегрированную и гибкую европейскую энергосистему, способную адаптироваться к "зеленой" стратегии.