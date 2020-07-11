Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574205198.html
В Кабардино-Балкарии вылечились более 84% заболевших COVID-19
Больше 84% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_2747583a53540459b0372f11fa53d1a7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_ed0bfae053b12de4f2c31f302b4dca07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В Кабардино-Балкарии вылечились более 84% заболевших COVID-19

11:26 11.07.2020
196
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Больше 84% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, всего 5520 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 93 пациента, всего выздоровевших – 4677", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находится 868 человек, из которых 45 больных – в реанимациях.
Отмечается, что в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
310100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области достигло 150
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Число зараженных коронавирусом в Ингушетии приблизилось к 3,3 тысячи
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Посол Эфиопии в России раскритиковал обращение Египта в ООН из-за плотины
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
СПЧ проведет консультации по реализации поправок в законодательство
Голосование на выборах
На участие в выборах губернатора Севастополя претендуют восемь кандидатов
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В оперативном штабе оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области выросло до 97
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
Психологи МЧС помогают пострадавшим в ЧП с газом в Нижнем Новгороде
Врач у окна
В Свердловской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице в Москве лечатся 400 пациентов с коронавирусом
Медик
В Карабахе выздоровели еще три человека, заразившиеся коронавирусом
Логотип Роснано
"Роснано" готово выйти из проекта по созданию турбины ГТД-110М
Полиция
Источник: в Ростове-на-Дону задержали экс-главу Первомайского района
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния