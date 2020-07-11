https://ria.ru/20200711/1574205198.html
В Кабардино-Балкарии вылечились более 84% заболевших COVID-19
Больше 84% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:26
2020-07-11T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости.
Больше 84% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии
уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, всего 5520 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 93 пациента, всего выздоровевших – 4677", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находится 868 человек, из которых 45 больных – в реанимациях.
Отмечается, что в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.