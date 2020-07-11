В Кабардино-Балкарии вылечились более 84% заболевших COVID-19

НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Больше 84% выявленных заразившихся коронавирусом в Больше 84% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, всего 5520 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 93 пациента, всего выздоровевших – 4677", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в госпиталях в республике находится 868 человек, из которых 45 больных – в реанимациях.

Отмечается, что в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.