https://ria.ru/20200711/1574204876.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области достигло 150
Пять пациентов в возрасте от 57 до 78 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 150,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:16
2020-07-11T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости.
Пять пациентов в возрасте от 57 до 78 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области
, общее число летальных случаев достигло 150, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 человек.
"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Донского, Ефремова и Киреевского района в возрасте от 57 до 78 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7439 человек, выздоровел 6112 пациента. Всего в регионе скончались 150 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.