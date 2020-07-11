Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области достигло 150

"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Донского, Ефремова и Киреевского района в возрасте от 57 до 78 лет", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7439 человек, выздоровел 6112 пациента. Всего в регионе скончались 150 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.