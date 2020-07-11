Психологи МЧС помогают пострадавшим в ЧП с газом в Нижнем Новгороде

ЧП произошло в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.