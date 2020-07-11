https://ria.ru/20200711/1574204789.html
Психологи МЧС помогают пострадавшим в ЧП с газом в Нижнем Новгороде
Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:10
2020-07-11T11:10
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, начался пожар, его потушили, сообщается на сайте ГУМЧС России по Нижегородской области. Эвакуированы 10 человек, пострадал один человек, детей нет. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.
2020-07-11T11:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия