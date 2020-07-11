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Психологи МЧС помогают пострадавшим в ЧП с газом в Нижнем Новгороде
Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:10
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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нижний новгород
нижегородская область
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РИА Новости
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, начался пожар, его потушили, сообщается на сайте ГУМЧС России по Нижегородской области. Эвакуированы 10 человек, пострадал один человек, детей нет. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Психологи МЧС помогают пострадавшим в ЧП с газом в Нижнем Новгороде

11:10 11.07.2020
425
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС России.
ЧП произошло в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.
"В настоящее время в пункте временного размещения (ПВР), развернутого на базе школы № 127 Нижнего Новгорода, психологи ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают помощь гражданам", - говорится в сообщении.
Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
08:11
Жильцов дома в Нижнем Новгороде разместили в школе после взрыва газа
101320
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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