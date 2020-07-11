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В оперативном штабе оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
Уже более 10 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне около 600, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В оперативном штабе оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

11:09 11.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уже более 10 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне около 600, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.
"В столице подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых случаев сократилось более чем на 50%. Уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне около 600 и не превышает раннеапрельские показатели", - говорится в сообщении.
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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Отмечается, что 47% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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