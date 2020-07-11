В оперативном штабе оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых случаев сократилось более чем на 50%. Уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне около 600 и не превышает раннеапрельские показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 47% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.