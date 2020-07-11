Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области выросло до 97

Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 94 до 97, количество выздоровевших приблизилось к 3,3 тысячи, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 10 июля количество летальных исходов выросло до 94.

"Девяносто семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.

За сутки в Тверской области подтверждено 32 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 4033 случая COVID-19.

"Со вчерашнего дня выздоровели 64 человека. Всего 3295 заболевших излечились от инфекции", - говорится в сообщении.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.