https://ria.ru/20200711/1574204730.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области выросло до 97
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 94 до 97, количество выздоровевших приблизилось к 3,3... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:09
2020-07-11T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости.
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области
за сутки выросло с 94 до 97, количество выздоровевших приблизилось к 3,3 тысячи, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 10 июля количество летальных исходов выросло до 94.
"Девяносто семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 32 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 4033 случая COVID-19.
"Со вчерашнего дня выздоровели 64 человека. Всего 3295 заболевших излечились от инфекции", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.