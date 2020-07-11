В Белграде подсчитали ущерб от беспорядков

БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Ущерб от протестов в центре Ущерб от протестов в центре Белграда уже составил 1 миллион евро, подсчет убытков продолжается, заявил заместитель градоначальника Горан Весич.

В Белграде четыре вечера подряд проходят массовые протесты перед зданием Скупщины (парламента) Сербии . За исключением ночи на пятницу каждая акция заканчивалась столкновением демонстрантов с полицией. В ночь на субботу агрессивные протестующие разобрали ограждение у ступеней заксобрания, забросали полицейских кусками тротуарной плитки и брусчаткой. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и физическую силу. По данным городской скорой помощи, пострадали как минимум 20 человек, МВД пока не сообщило число раненых и задержанных.

"Посмотрите, как эти чудовища изуродовали постамент скульптуры "Разыгрались кони вороные" автора Томы Росандича, установленной в 1939 году перед парламентским зданием тогдашнего Королевства Югославия", - возмущенно написал вице-мэр в Facebook и приложил фотографии.

"Город Белград утром (в субботу – ред.) начал проводить оценку ущерба. Как только она будет завершена, мы ее опубликуем, подадим заявление по уголовному делу и иск по компенсации ущерба в прокуратуру. Каждый из этих чудовищ, который будет задержан и чье участие в насильственном сборище будет доказано, выплатит ущерб", - сказал Весич.

По его данным, ущерб от протестов городскому имуществу до вечера 9 июля составил 30 миллионов динаров, или 250 тысяч евро, не считая частных автомобилей, кафе и ресторанов, витрин и прочего.

"Когда все соберете, получится около миллиона евро только за первые две ночи вандальских нападений", - подчеркнул замглавы сербской столицы.