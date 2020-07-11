https://ria.ru/20200711/1574204589.html
В Белграде подсчитали ущерб от беспорядков
Ущерб от протестов в центре Белграда уже составил 1 миллион евро, подсчет убытков продолжается, заявил заместитель градоначальника Горан Весич. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:03
2020-07-11T11:03
сербия
белград (город)
в мире
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сербия
белград (город)
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РИА Новости
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Кадры антиправительственного митинга в Белграде
В Белграде в пятницу четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости.
Ущерб от протестов в центре Белграда
уже составил 1 миллион евро, подсчет убытков продолжается, заявил заместитель градоначальника Горан Весич.
В Белграде четыре вечера подряд проходят массовые протесты перед зданием Скупщины (парламента) Сербии
. За исключением ночи на пятницу каждая акция заканчивалась столкновением демонстрантов с полицией. В ночь на субботу агрессивные протестующие разобрали ограждение у ступеней заксобрания, забросали полицейских кусками тротуарной плитки и брусчаткой. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и физическую силу. По данным городской скорой помощи, пострадали как минимум 20 человек, МВД пока не сообщило число раненых и задержанных.
"Посмотрите, как эти чудовища изуродовали постамент скульптуры "Разыгрались кони вороные" автора Томы Росандича, установленной в 1939 году перед парламентским зданием тогдашнего Королевства Югославия", - возмущенно написал вице-мэр в Facebook и приложил фотографии.
"Город Белград утром (в субботу – ред.) начал проводить оценку ущерба. Как только она будет завершена, мы ее опубликуем, подадим заявление по уголовному делу и иск по компенсации ущерба в прокуратуру. Каждый из этих чудовищ, который будет задержан и чье участие в насильственном сборище будет доказано, выплатит ущерб", - сказал Весич.
По его данным, ущерб от протестов городскому имуществу до вечера 9 июля составил 30 миллионов динаров, или 250 тысяч евро, не считая частных автомобилей, кафе и ресторанов, витрин и прочего.
"Когда все соберете, получится около миллиона евро только за первые две ночи вандальских нападений", - подчеркнул замглавы сербской столицы.
Коммунальные службы начали уборку еще ночью. К 8.30 (9.30 мск), как убедился корреспондент РИА Новости, окрестности парламента были полностью очищены, центр города вернулся к нормальной жизни.