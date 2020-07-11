На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июл - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за случаев заболевания коронавирусом среди рабочих предприятий ТЭК, сообщает региональная прокуратура.
Ведомство в ходе проверки исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выяснило, что в обсерваторе компании "Уренгой бурение", являющейся филиалом предприятия "Газпром бурение", не соблюдался масочный режим, в комнатах одновременно проживало по 10-15 человек, которые свободно перемещались по зданию. Все это вместе с отсутствием контроля за наличием медицинских справок приезжающих на вахту работников привело к заражению коронавирусной инфекцией 90 человек за неделю, подчеркнули в надзорном органе.
Аналогичные нарушения прокуратура нашла в деятельности регионального филиала предприятия "Сибирская сервисная компания", где COVID-19 подтвердился у 14 работников. В частности, в одном здании, где организация разместила вахтовиков, одновременно проживали рабочие с отрицательными и положительными результатами тестов на коронавирус, отметили в ведомстве.
"Материалы проверок прокурором города направлены в следственные органы полиции... Следственным отделом ОМВД России по Новому Уренгою 10 июля возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.
На Ямале зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них на вахтовых рабочих приходится 2,2 тысячи. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 20 июля включительно.
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