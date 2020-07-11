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На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих
Уголовные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за случаев заболевания коронавирусом среди рабочих предприятий ТЭК, сообщает региональная... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, газпром, ямал, новый уренгой, общество

На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих

11:03 11.07.2020 (обновлено: 11:10 11.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июл - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за случаев заболевания коронавирусом среди рабочих предприятий ТЭК, сообщает региональная прокуратура.
Ведомство в ходе проверки исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выяснило, что в обсерваторе компании "Уренгой бурение", являющейся филиалом предприятия "Газпром бурение", не соблюдался масочный режим, в комнатах одновременно проживало по 10-15 человек, которые свободно перемещались по зданию. Все это вместе с отсутствием контроля за наличием медицинских справок приезжающих на вахту работников привело к заражению коронавирусной инфекцией 90 человек за неделю, подчеркнули в надзорном органе.
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Аналогичные нарушения прокуратура нашла в деятельности регионального филиала предприятия "Сибирская сервисная компания", где COVID-19 подтвердился у 14 работников. В частности, в одном здании, где организация разместила вахтовиков, одновременно проживали рабочие с отрицательными и положительными результатами тестов на коронавирус, отметили в ведомстве.
"Материалы проверок прокурором города направлены в следственные органы полиции... Следственным отделом ОМВД России по Новому Уренгою 10 июля возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.
На Ямале зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них на вахтовых рабочих приходится 2,2 тысячи. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 20 июля включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГазпромЯмалНовый УренгойОбщество
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