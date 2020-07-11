На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих

Ямал признали одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией

Ямал признали одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией

Аналогичные нарушения прокуратура нашла в деятельности регионального филиала предприятия "Сибирская сервисная компания", где COVID-19 подтвердился у 14 работников. В частности, в одном здании, где организация разместила вахтовиков, одновременно проживали рабочие с отрицательными и положительными результатами тестов на коронавирус, отметили в ведомстве.