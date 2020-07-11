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В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:01
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574176232.html
Народ не может вечно молчать, когда на его глазах происходит беспредел.
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Последняя капля была, выбор граждан уже ничего не значит, жесткая вертикаль власти все подминает под себя, надеюсь Жириновский тоже подключит свои штабы, для разрешенный митингов, и возглавит всех митингующих.
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574183579_0:229:2719:1758_1400x0_80_0_0_5553cdfc83e7b67b4e9bc4b71ff9809d.jpg
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала

11:01 11.07.2020
30335
© РИА Новости / Григорий СысоевГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости. Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
Мэрия Хабаровска ранее заявила, что не получала заявок на проведение этого митинга, но и не одобрит его, так как все массовые мероприятия запрещены из-за пандемии.
Несмотря на то, что пресс-служба губернатора накануне предупредила о штрафах за участие в несанкционированной акции, в субботу незаконный митинг начался на площади Ленина, где расположена администрация губернатора и правительства края. Далее митингующие прошли по центральным улицам города и вернулись на площадь, где продолжили митинг.
Во время акции собирались подписи в поддержку Фургала, слово давали всем желающим выступить. Акция длилась более четырех часов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
08:00
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Как сообщили РИА Новости в управлении скорой медицинской помощи Хабаровска, во время шествия были перекрыты улицы и три кареты скорой помощи не могли проехать. "Три машины с пациентами вынуждены были стоять в пробках. Им пришлось объезжать эти участки. К счастью, на здоровье пациентов это не отразилось", - сказал заместитель главного врача по медицинской части управления Андрей Духовный.
По его словам, сведений о травмах и ухудшении самочувствия среди участников митинга к ним не поступало. Комментарием УМВД РИА Новости пока не располагает.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
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Обсудить 68
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Народ не может вечно молчать, когда на его глазах происходит беспредел.
11 июля, 11:10
kkristallovich_r
136420449
Последняя капля была, выбор граждан уже ничего не значит, жесткая вертикаль власти все подминает под себя, надеюсь Жириновский тоже подключит свои штабы, для разрешенный митингов, и возглавит всех митингующих.
11 июля, 11:40
ПСПетр Старовой
77311233
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