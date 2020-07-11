В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости. Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала , арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.

Мэрия Хабаровска ранее заявила, что не получала заявок на проведение этого митинга, но и не одобрит его, так как все массовые мероприятия запрещены из-за пандемии.

Несмотря на то, что пресс-служба губернатора накануне предупредила о штрафах за участие в несанкционированной акции, в субботу незаконный митинг начался на площади Ленина, где расположена администрация губернатора и правительства края. Далее митингующие прошли по центральным улицам города и вернулись на площадь, где продолжили митинг.

Во время акции собирались подписи в поддержку Фургала, слово давали всем желающим выступить. Акция длилась более четырех часов.

Как сообщили РИА Новости в управлении скорой медицинской помощи Хабаровска, во время шествия были перекрыты улицы и три кареты скорой помощи не могли проехать. "Три машины с пациентами вынуждены были стоять в пробках. Им пришлось объезжать эти участки. К счастью, на здоровье пациентов это не отразилось", - сказал заместитель главного врача по медицинской части управления Андрей Духовный.

По его словам, сведений о травмах и ухудшении самочувствия среди участников митинга к ним не поступало. Комментарием УМВД РИА Новости пока не располагает.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.