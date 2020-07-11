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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся 400 пациентов с коронавирусом
Более 900 пациентов, в том числе 400 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:54
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Филатовской больнице в Москве лечатся 400 пациентов с коронавирусом

10:53 11.07.2020 (обновлено: 10:54 11.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 900 пациентов, в том числе 400 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 11.07.20. Всего на лечении – 943. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии – 904, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID – 400. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID у беременных и родильниц – пять. В ОРИТ – 131. На ИВЛ – 39", - написал он в Facebook.

#15vsCOVID Сводка на утро 11.07.20 Всего на лечении: 943 Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно...

Опубликовано Валерием Вечорко Суббота, 11 июля 2020 г.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 112 человек, поступило 87.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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