В Филатовской больнице в Москве лечатся 400 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 900 пациентов, в том числе 400 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 11.07.20. Всего на лечении – 943. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии – 904, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID – 400. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID у беременных и родильниц – пять. В ОРИТ – 131. На ИВЛ – 39", - написал он в Facebook.
#15vsCOVID Сводка на утро 11.07.20 Всего на лечении: 943 Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно...Опубликовано Валерием Вечорко Суббота, 11 июля 2020 г.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 112 человек, поступило 87.
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