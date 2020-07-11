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Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области выросло до 4158
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 33, до 4158, сообщила администрация региона. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:50
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область

Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области выросло до 4158

10:50 11.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 33, до 4158, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 33 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4158 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выздоровели 2813 человек, 19 пациентов, в том числе три медработника, умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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