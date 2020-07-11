Минск одобрил как основу проект изменений в договор о кредите на АЭС

"Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в указе. При этом сам проект протокола не публикуется.

Указ уполномочил правительство республики на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, правительству поручено подписать протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Еще одним указом Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве в строительстве БелАЭС от 15 марта 2011 года в качестве основы для проведения переговоров. Документ также уполномочил правительство на переговоры и подписание документа, а также поручил временно применять протокол по истечении 30 дней с даты его подписания до вступления в силу.

Двадцать шестого июня премьер Белоруссии Роман Головченко и председатель кабмина РФ Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого, по данным пресс-службы белорусского правительства, отметили положительную динамику реализации раннее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС. Было отмечено, что все необходимые решения приняты и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры.

В середине мая замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС и понимание с российской стороны есть, а документы пока проходят согласование. До этого, в феврале, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Москва не примет предложения Минска о снижении ставки кредита примерно до 3% и отсрочке начала его выплаты. Российской стороной Минску выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. По действующим условиям, погашение кредита должно начаться через шесть месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года.

Возврат денег предусмотрен тридцатью равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% начисляются проценты по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.