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Минск одобрил как основу проект изменений в договор о кредите на АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о предоставлении кредита на строительство... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:49
россия
белорусская аэс
михаил мишустин
александр лукашенко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
магатэ
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россия, белорусская аэс, михаил мишустин, александр лукашенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), магатэ, владимир семашко, белоруссия, в мире

Минск одобрил как основу проект изменений в договор о кредите на АЭС

10:48 11.07.2020 (обновлено: 10:49 11.07.2020)
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Строительство Белорусской АЭС
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Строительство Белорусской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о предоставлении кредита на строительство Белорусской АЭС в качестве основы для переговоров, говорится в документе, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
"Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в указе. При этом сам проект протокола не публикуется.
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Указ уполномочил правительство республики на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, правительству поручено подписать протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Еще одним указом Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве в строительстве БелАЭС от 15 марта 2011 года в качестве основы для проведения переговоров. Документ также уполномочил правительство на переговоры и подписание документа, а также поручил временно применять протокол по истечении 30 дней с даты его подписания до вступления в силу.
Двадцать шестого июня премьер Белоруссии Роман Головченко и председатель кабмина РФ Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого, по данным пресс-службы белорусского правительства, отметили положительную динамику реализации раннее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС. Было отмечено, что все необходимые решения приняты и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры.
В середине мая замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС и понимание с российской стороны есть, а документы пока проходят согласование. До этого, в феврале, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Москва не примет предложения Минска о снижении ставки кредита примерно до 3% и отсрочке начала его выплаты. Российской стороной Минску выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. По действующим условиям, погашение кредита должно начаться через шесть месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года.
Возврат денег предусмотрен тридцатью равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% начисляются проценты по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
29 июня, 17:15
Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе
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РоссияБелорусская АЭСМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МАГАТЭВладимир СемашкоБелоруссияВ мире
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