Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста выявленных случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.