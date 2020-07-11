https://ria.ru/20200711/1574204117.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста выявленных случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:46
2020-07-11T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста выявленных случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; 2. г. Москва, Московская область - 0,3%; 3. Республика Северная Осетия, Чеченская Республика - 0,4%; 4. Калининградская область - 0,5%; 5. Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан - 0,6%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.