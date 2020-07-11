Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море

Этот крейсер ввели в строй в 1998 году. Судно предназначено для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль оснащен ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".

Ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет. Для сравнения: крейсер "Петр Великий" способен обеспечить электричеством и теплом город на 150-200 тысяч жителей.