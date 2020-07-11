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Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:45
баренцево море
арк петр великий
безопасность
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"Северный флот - не подведёт!" Семь футов под килем, дорогие наши моряки! 👍
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Гаага, не спеши строчить новую жалобу в ЕСПЧ:) Стрельбы - по учебным мишеням. Ты в их число не входишь. Хотя упорно напрашиваешься...
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баренцево море
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Кадры учений крейсера "Петр Великий" в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" наносит удар противокорабельной ракетой по условному противнику в Баренцевом море.
2020-07-11T10:41
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РИА Новости
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60
баренцево море, арк петр великий, безопасность

Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море

10:41 11.07.2020 (обновлено: 11:45 11.07.2020)
9876
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
На видео показан запуск противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Вулкан" с борта тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".
Этот крейсер ввели в строй в 1998 году. Судно предназначено для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль оснащен ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".
Ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет. Для сравнения: крейсер "Петр Великий" способен обеспечить электричеством и теплом город на 150-200 тысяч жителей.
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Баренцево мореАРК Петр ВеликийБезопасность
Популярные комментарии
"Северный флот - не подведёт!" Семь футов под килем, дорогие наши моряки! 👍
11 июля, 11:18
Юрий Шарапов
6010001
Гаага, не спеши строчить новую жалобу в ЕСПЧ:) Стрельбы - по учебным мишеням. Ты в их число не входишь. Хотя упорно напрашиваешься...
11 июля, 12:20
Александр И
2790025
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