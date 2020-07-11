https://ria.ru/20200711/1574203903.html
Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:41
2020-07-11T11:45
баренцево море
арк петр великий
безопасность
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https://ria.ru/20191014/1559737355.html
Юрий Шарапов
"Северный флот - не подведёт!" Семь футов под килем, дорогие наши моряки! 👍
62
Александр И
Гаага, не спеши строчить новую жалобу в ЕСПЧ:) Стрельбы - по учебным мишеням. Ты в их число не входишь. Хотя упорно напрашиваешься...
43
21
баренцево море
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры учений крейсера "Петр Великий" в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" наносит удар противокорабельной ракетой по условному противнику в Баренцевом море.
2020-07-11T10:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, арк петр великий, безопасность