https://ria.ru/20200711/1574203773.html
В России за сутки выписали 8378 пациентов после COVID-19
За сутки в РФ 8378 человек выписаны после лечения COVID-19, за все время - 497 446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:39
2020-07-11T10:39
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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