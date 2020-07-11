В России за сутки выписали 8378 пациентов после COVID-19

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За сутки в РФ 8378 человек выписаны после лечения COVID-19, за все время - 497 446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8378 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 497 446", - говорится в сообщении.