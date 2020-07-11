Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574203692.html
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
https://ria.ru/20200711/1574201867.html
Ну и что дальше то? Есть люди со слабым здоровьем, которые могут заболеть чем угодно! Для большинства этот вирус, как слону дробина. Кончайте издеваться над людьми, от ваших ограничений толку - Ноль.
61
В субботу Росстат представил данные о естественном движении населения, учитывающие рождаемость и смертность, за май 2020 года. В этом месяце в России, по данным ведомства, умерли 12 452 человека с положительным тестом на коронавирус, это в несколько раз превышает аналогичный показатель за апрель. Большая часть умерших, так же как и в первый месяц эпидемии, скончались в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге: коронавирус в первые два месяца оставался болезнью мегаполисов, для Дагестана и Нижегородской области, идущих следом в списке наиболее страдающих от эпидемии регионов, цифры смертности в несколько раз ниже.
45
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_627:74:3009:1860_1400x0_80_0_0_e0f6027b9afa9ea4fb9706592e1758c7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_1152:135:2964:1947_1400x0_80_0_0_2355aaeb0eecdaf7a5899b0ac3382995.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом

10:37 11.07.2020 (обновлено: 11:55 11.07.2020)
24045
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Больше всего новых положительных тестов в Москве — 678, Петербурге — 296 и Свердловской области — 280. Наименьшее количество новых заболевших зафиксировано в Еврейской автономной области — семь человек. В двух регионах — Чукотском и Ненецком автономных округах — медики не выявили инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
09:26Распространение нового коронавируса
В России провели более 22,7 миллиона тестов на коронавирус
Как отмечается в сообщении, примерно в трети случаев (26,7 процента, 1766) заболевание у инфицированных проходит без выраженных клинических проявлений.
За сутки от осложнений умерли 188 человек. Общее число летальных исходов выросло до 11 205.
Еще 8378 человек с подтвержденным коронавирусом выписали из медучреждений. За все время в стране выздоровели 497 446 человек.
За все время в стране зафиксировано 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
74898461278
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Ну и что дальше то? Есть люди со слабым здоровьем, которые могут заболеть чем угодно! Для большинства этот вирус, как слону дробина. Кончайте издеваться над людьми, от ваших ограничений толку - Ноль.
11 июля, 11:04
ААнтивирус
35000125
В субботу Росстат представил данные о естественном движении населения, учитывающие рождаемость и смертность, за май 2020 года. В этом месяце в России, по данным ведомства, умерли 12 452 человека с положительным тестом на коронавирус, это в несколько раз превышает аналогичный показатель за апрель. Большая часть умерших, так же как и в первый месяц эпидемии, скончались в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге: коронавирус в первые два месяца оставался болезнью мегаполисов, для Дагестана и Нижегородской области, идущих следом в списке наиболее страдающих от эпидемии регионов, цифры смертности в несколько раз ниже.
11 июля, 10:57
Алексей Валерьевич
8001828
Рекомендуем
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
Врачи
В России выявили 6509 новых случаев коронавируса
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
Выкорчеванное с корнем дерево в результате сильного урагана в Москве
Названы причины погодных аномалий в России
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве
Собор Святой Софии в Стамбуле
Госсовет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии на мечеть
Кадры учений крейсера Петр Великий в Баренцевом море
Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Заключенный Джеффри Эпштейн
"Словами нельзя выразить". Кто поставлял девушек в дома богачей в США
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Российские рубли
"Пропал аппетит". Что будет в августе с курсом рубля
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния