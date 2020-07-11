В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом

Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых положительных тестов в Москве — 678, Петербурге — 296 и Свердловской области — 280. Наименьшее количество новых заболевших зафиксировано в Еврейской автономной области — семь человек. В двух регионах — Чукотском и Ненецком автономных округах — медики не выявили инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

Как отмечается в сообщении, примерно в трети случаев (26,7 процента, 1766) заболевание у инфицированных проходит без выраженных клинических проявлений.

За сутки от осложнений умерли 188 человек. Общее число летальных исходов выросло до 11 205.

Еще 8378 человек с подтвержденным коронавирусом выписали из медучреждений. За все время в стране выздоровели 497 446 человек.

За все время в стране зафиксировано 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.