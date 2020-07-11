https://ria.ru/20200711/1574203692.html
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:37
2020-07-11T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://ria.ru/20200711/1574201867.html
Антивирус
Ну и что дальше то? Есть люди со слабым здоровьем, которые могут заболеть чем угодно! Для большинства этот вирус, как слону дробина. Кончайте издеваться над людьми, от ваших ограничений толку - Ноль.
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Алексей Валерьевич
В субботу Росстат представил данные о естественном движении населения, учитывающие рождаемость и смертность, за май 2020 года. В этом месяце в России, по данным ведомства, умерли 12 452 человека с положительным тестом на коронавирус, это в несколько раз превышает аналогичный показатель за апрель. Большая часть умерших, так же как и в первый месяц эпидемии, скончались в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге: коронавирус в первые два месяца оставался болезнью мегаполисов, для Дагестана и Нижегородской области, идущих следом в списке наиболее страдающих от эпидемии регионов, цифры смертности в несколько раз ниже.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19