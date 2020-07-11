Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574203625.html
В Крыму сохраняется чрезвычайная пожароопасность
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в западных районах Крыма и ожидается в восточных, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/134451/64/1344516407_0:130:3179:1918_1400x0_80_0_0_78e8461cdc61692203238491527f7cfe.jpg
https://ria.ru/20200603/1572399771.html
https://ria.ru/20200519/1571687884.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/134451/64/1344516407_0:130:3179:1918_1400x0_80_0_0_78e8461cdc61692203238491527f7cfe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/134451/64/1344516407_225:0:2954:2047_1400x0_80_0_0_33efd99d2106a10da7cd04e4967336c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/134451/64/1344516407_566:0:2613:2047_1400x0_80_0_0_ab458f45b2d6af550918ec4ddd8bede9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожароопасность

10:31 11.07.2020
182
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России во время совместных пожарно-тактических учений в Севастополе
Сотрудники МЧС России во время совместных пожарно-тактических учений в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России во время совместных пожарно-тактических учений в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в западных районах Крыма и ожидается в восточных, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"11-14 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
3 июня, 13:04
Авиалесоохрана назвала пожароопасные регионы в июне
Спасатели отметили, что на период действия особого противопожарного режима запрещается посещение лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы. Запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность.
Всего, по данным спасателей, с начала года в республике произошло 60 лесных пожаров. Основная причина - неосторожное обращение населения с огнем и изменение климатических условий.
Обводнение торфяников
19 мая, 17:01Новости Подмосковья
В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону
000100
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Врач скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Мишустин подписал постановление о льготном проезде в Крым для школьников
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В России за сутки выписали 8378 пациентов после COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Крыму выявили еще 24 случая заболевания COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве
Сотрудники полиции в Великобритании
Британец получил срок за попытку украсть Хартию вольностей
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении выявили 489 новых случаев заболевания коронавирусом
Народная артистка РФ Елена Камбурова
Путин поздравил актрису Елену Камбурову с 80-летием
Медицинские работники
В Воронежской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Собор Святой Софии в Стамбуле
Греческие политики отреагировали на ситуацию с собором Святой Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния