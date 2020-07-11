В ЛНР начали оборудовать новые КПП

ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения начались в самопровозглашенной Работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения начались в самопровозглашенной Луганской народной республике , заявил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации ( СЦКК ) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в режиме видеоконференции. По итогам заседания пресс-служба офиса президента Украины заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе поддержала открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области в течение следующих четырех месяцев.

"В соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями саперами Народной милиции ЛНР при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районе строительства инфраструктуры пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также проводятся работы по очистке места работ от растительности", - заявил Филипоненко.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.