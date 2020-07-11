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В ЛНР начали оборудовать новые КПП
Работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения начались в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:12
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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луганская народная республика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР начали оборудовать новые КПП

10:28 11.07.2020 (обновлено: 15:12 11.07.2020)
13519
© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения начались в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в режиме видеоконференции. По итогам заседания пресс-служба офиса президента Украины заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе поддержала открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области в течение следующих четырех месяцев.
"В соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями саперами Народной милиции ЛНР при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районе строительства инфраструктуры пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также проводятся работы по очистке места работ от растительности", - заявил Филипоненко.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 17:22
ЛНР обвинила Киев в использовании запрещенных противопехотных мин
В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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