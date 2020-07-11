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В Армении выявили 489 новых случаев заболевания коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 489 и достигло 31 392, еще 13 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:23
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении выявили 489 новых случаев заболевания коронавирусом

10:22 11.07.2020 (обновлено: 10:23 11.07.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 489 и достигло 31 392, еще 13 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В пятницу власти республики сообщали о 30 903 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 546 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Вчера, 10:13Распространение нового коронавируса
В Армении число случаев COVID-19 превысило 30 903
"В Армении подтверждены 31 392 случая коронавируса. Вылечились 19 419 пациентов. Скончались 559 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 234 пациента, проведены 133 104 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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